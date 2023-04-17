Hull City'de forma giye Ozan Tufan'dan transfer açıklaması

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'a gideceği yönünde yayılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Milli futbolcu, İngiltere'de mutlu olduğunu ve Hull'da kalmak istediğini söyledi.

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Sezon başında 3 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Hull City'ye giden Ozan Tufan, Beşiktaş'la anlaştığına yönelik çıkan haberlerden sonra transfer açıklaması yaptı.

HullLive'a konuşan Ozan, "Bir Hull City oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum. İngiltere'de yaşamaktan dolayı mutluyum ve burada kalmak istiyorum" dedi.

"Hedefim premıer lig"

Hull City ile Premier Lig'e çıkmayı hayal ettiğini söyleyen Ozan, "Taktiksel oyun tarzımızdan zevk alıyorum. Sıkıcı, uzun top tarzı bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz. Hull City'de başarılı olup Premier Lig'e yükselmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

40 maçta 7 gol

Tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 7 kez gol sevinci yaşadı. Ozan'ın mukavelesi 2025 Haziran'da tamamlanıyor.