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Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti'ye geçti

Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti'ye geçti

Adana'nın Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, partisinin de içinde olduğu Millet İttifakı'nın terör örgütleri tarafından desteklenmesinden rahatsız olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Millet İttifakı'nda çatlaklar oluştu.

İttifakın içinde yer aldığı Saadet Partililer, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinden rahatsız.

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da bu isimlerden biri.

Saadet Partili başkan AK Parti'ye geçti

Saadet Partili Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti’de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, “Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Özgan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değil"

Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir Belediye Başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir.

Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı Ak Parti’de sürdürmeye karar verdim.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek vermek için çalışacağım"

Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım.

Aziz milletimize saygıyla arz ederim.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kazanan Türkiye Yüzyılı inşallah...

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