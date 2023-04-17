Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi açıklaması!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takıma dönüp dönmeyeceği hakkında konuştu. Başkan, bir taraftarın sorduğu, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

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La Liga'da 73 puanla lider olan Barcelana'da Başkan Joan Laporta, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

UEFA'nın soruşturmaya dahil olduğu Negreira davası hakkında konuşan Laporta, Real Madrid'in davaya dahil olmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

"Rol model olmamızı engellemek istediler"

Laporta yaptığı açıklamada, "Barcelona, devasa bir itibar zedeleme kampanyasına maruz kalıyor. Negreira davasıyla ilgili haberler çıktığında, bazı medya kuruluşlarından imajımızı zedeleyecek tepkiler geldi. Bu bir tesadüf değil. Dünyaya rol model olmamızı engellemek istediler ama hiçbir zaman başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. 125 yıllık tarihimizde saha içinde ve dışında her zaman adil olduk. Bu nedenle kendimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı

Messi açıklaması heyecanlandırdı

PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü için de konuşan Laporta, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada kendisine sorulan, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi ve Barcelona taraftarları arasında heyecanı yarattı.