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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayrama kadar Hatay hariç tüm enkazlar kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayrama kadar Hatay hariç tüm enkazlar kaldırılacak

İstanbul Üsküdar'da iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Sahili'nde organize edilen, deprem sonrası İstanbul'un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlar iftarda bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere hitap etti.

11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına değindi.

"Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırılmış olacak"

"Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz asla onlar gibi olmadık, olamayacağız"

Deprem felaketiyle yüreklerimizin sarsıldığı dönemde karşıladığımız Ramazan'ı ruhuna uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. 70 günde seçim sürecine rağmen deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu mübarek günlerde kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanında olduk. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek onlara umut aşıladık. Dün Şanlıurfa'yla 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evi inşa sürecini başlatmış olduk. Toplam 600 bin konutu teslim edene kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak.

Deprem turistleri kaybolup gitse de biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Biz asla onlar gibi olmadık olamayacağız.

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