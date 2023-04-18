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Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi

Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olması beklenen Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi.

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Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Nenad Bjelica ve yardımcılarını taşıyan uçak saat 00.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir son dakika pürüzü çıkmaması halinde 51 yaşındaki Hırvat teknik adama imza attırması bekleniyor.

Hırvat teknik adam evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günü oynanacak Sivasspor maçında bordo mavili takımın başında olacak.

Son olarak ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Ağustos 2022'den beri boştaydı.

Bjelica'nın daha önce çalıştığı takımlar arasında Lustenau, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb bulunuyor.

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