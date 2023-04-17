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Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek

Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek

Bangladeş Rus nükleer santralinin 318 milyon dolarlık taksitini Çin'in para birimi yuan cinsinden ödeyeceğini açıkladı.

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Washington Post’un haberine göre, Bangladeş Maliye Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Birimi toplantısında, Rus nükleer santralinin taksitlerinin ödenmesinde yuan kullanılması kararı alındı.

Kararın 1 yıldan daha fazla süredir Rusya ve Bangladeş arasındaki ödeme sorununu ortadan kaldıracağı aktarıldı. Güney Asya ülkesi, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle uğradığı yaptırımlar ve SWIFT işlemleri yapmasının engellenmesi nedeniyle Moskova’ya ödeme yapamıyordu.

Bakanlığın Avrupa ilişkileri kanadından sorumlu Uttam Kumar Karmaker açıklamasında, diplomatik hassasiyeti bulunan konu hakkında daha fazla bilgi vermeyi reddederek, karar alınmasına rağmen transferin tamamlanamadığını, çünkü ödemenin hala çözülmesi gereken detayları olduğunu kaydetti.

Bangladeş Merkez Bankası Sözcüsü Mezbaul Haque ise Rusya’ya ödemenin yuanla yapılıp yapılmayacağı hakkında, “Yuan döviz rezervimizin de bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu bir seçenektir.” şeklide konuştu.

''Doları bypass etmek manasına geliyor''

Bangladeş Politika Araştırma Enstitüsü Direktörü Ahsan Mansur konuyla ilgili olarak, Bangladeş’in pragmatist davranarak, bunun doları bypass etmek manasına gelse bile projeyi ertelememesi gerektiğini belirtti.

Mansur, “Bangladeş gibi 3. dünya ülkeleri Çin ve ABD gibi değildir. Biz her iki tarafla da ilişkimizi sürdürmek zorundayız.” dedi.

Bangladeş’in Rooppur kentinde inşa edilecek nükleer santralin ana yüklenicisi Rosatom konuyla ilgili yorum yapmadı.

Karar sayesinde, Bangladeş’in Rusya’dan nükleer santral inşası için aldığı 12 milyar dolarlık kredinin ödemesi Çin tarafında uluslararası ticarette doların hakimiyetini kırmak için geliştirilen Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) sistemi sayesinde gerçekleşebilecek.

Çinli çevrimiçi haber kuruluşu SINA’ya göre, Bangladeşli yetkililer yuan ile ödemenin en uygun seçenek olacağını ifade etti.

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