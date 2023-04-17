Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard'a talip olduğu öne sürüldü.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın geçtiğimiz yaz Manchester United'dan kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Jesse Lingard'ın transferi için Fenerbahçe'nin devrede olduğu ileri sürüldü.

"Fenerbahçe Jesse Lıngard'a talip"

Sezon başında Nottingham Forest'ın Manchester United'dan bedelsiz olarak renklerine bağladığı Lingard, İngiliz ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Daily Mail'in haberine göre; Lingard'a önümüzdeki sezon için Fenerbahçe, Leicester City ve bazı Orta Doğu kulüpleri talip oldu. İddialar sonrası yaz transfer döneminin İngiliz orta saha oyuncusu için hareketli geçeceği öngörülmekte.

Beklentileri karşılamadı

Bu sezon Nottingham Forest ile 20 resmi maçta süre alan 30 yaşındaki futbolcu 2 gol atarken 2 kez de asist yaptı. Manchester United altyapısından yetişen Lingard; Leicester, Birmingham, Brighton, Derby ve West Ham'da kiralık olarak forma giydi.

Deneyimli oyuncu, ayrıca 32 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi ve bu maçlarda 6 gol attı.