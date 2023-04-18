BIST 5.059
DOLAR 19,40
EURO 21,27
ALTIN 1.247,48
HABER /  SPOR

Liverpool yarım düzine gol attı Muhammed Salah premier lig tarihine geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Liverpool yarım düzine gol attı Muhammed Salah premier lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United’ı 6-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Mohamed Salah, Premier Lig tarihinde 107 golle sol ayağıyla en çok gol atan isim oldu.

Abone ol

İngiltere Premier Lig’in 31. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Leeds United’ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Mohamed Salah, Leeds karşısında attığı 2 golle Premier Lig tarihinde sol ayağıyla en çok gol atan isim oldu. Salah, sol ayağıyla attığı 107 golle Robbie Fowler'ı da geride bıraktı.

Mısırlı futbolcu, bu sezon kırmızı formayla 30’u Premier Lig, 8’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 43 maçta 26 gol atarken, 11 kez de gol pası verdi.

Liverpool galibiyetle tanışırken, yine farklı kazandı

Liverpool, bugünkü galibiyetle 4 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Premier Lig’de Bournemouth ve Manchester City’e mağlup olurken, bu periyotta tek puanı Arsenal’e karşı aldı. Liverpool, son 3 puanını ise yine farklı skorla (7-0) mağlup ettiği Manchester United’dan almıştı.

Diogo Jota, bu sezon ilk golünü attı

Söz konusu maçın 52. dakikasında takımının 3. golünü atan Diego Jota, Liverpool formasıyla bu sezon ilk golüne imza atmış oldu. Jota, 2 gol, 1 asistle tamamladığı müsabakanın 81. dakikasında yerini Brezilyalı golcü Roberto Firmino’ya bıraktı. 26 yaşındaki futbolcu kırmızılılarla bu sezon 20 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti. Liverpool formasıyla 3. sezonunu geçiren Portekizli, ilk sezonunda 30 maçta, 13 gol, 1 asist katkısı sağlarken, 2. sezonunda ise 55 maçta 21 gol, 6 asistle kariyer sezonunu yaşamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı
Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi
Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nı acı günü
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nı acı günü
Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası!
Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası!
CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde ateş açan şüpheli tutuklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde ateş açan şüpheli tutuklandı
Mehmet Kasapoğlu, İzmir'e altın madalyalarla dönen sporcuları Togg ile karşıladı
Mehmet Kasapoğlu, İzmir'e altın madalyalarla dönen sporcuları Togg ile karşıladı
Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek
Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek
Fenerbahçeli yöneticiler PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçeli yöneticiler PFDK'ya sevk edildi
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında soruşturma başlatıldı
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında soruşturma başlatıldı
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayrama kadar Hatay hariç tüm enkazlar kaldırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayrama kadar Hatay hariç tüm enkazlar kaldırılacak