BIST 5.059
DOLAR 19,40
EURO 21,26
ALTIN 1.246,16
HABER /  SEÇİM

Bir genç Muharrem İnce'ye 'utanmayacak mısınız?' diye sordu İnce'nin yanıtı gündem oldu

Bir genç Muharrem İnce'ye 'utanmayacak mısınız?' diye sordu İnce'nin yanıtı gündem oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Babala TV'de gençlerin sorularını yanıtladı. İkinci tura kalınması halinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği sözlerini hatırlatan genç, İnce'ye "PKK'lı olarak addettiğiniz altılı masanın adayına oy isteyip desteklemeye utanmayacak mısınız?" diye sordu. İnce, bu sözlere "Ben utanılacak bir şey yapmıyorum. Ama PKK'nın yaptığı açıklamalardan utanmıyorlarsa benim utanacak bir şeyim yok" yanıtı verdi.

Abone ol

Sosyal medyanın çok konuşulan programlarından Babala TV'ye Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan İnce'nin performansı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bir gencin İnce'ye ikinci turla ilgili sorusu ise programa damga vurdu.

Bir genç katılımcı İnce'ye, "Benim endişelerim var diyorsunuz." Benim de bir genç olarak endişelerim var. Seçim ikinci tura kalırsa yaşanacaklardan korkuyorum. Sizce seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan seçimi almak için nasıl hamleler yapacak. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ikinci tura kalırsa, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi söylediniz. PKK'lı olarak addettiğiniz altılı masanın adayına oy isteyip desteklemeye utanmayacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

İnce, bu sözlerin ardından, "Ben utanılacak bir şey yapmıyorum. Ama PKK'nın yaptığı açıklamalardan utanmıyorlarsa benim utanacak bir şeyim yok" yanıtı verdi. İnce'nin verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli 'hesap adamıyım' dedi, rakamları topladı 17 Nisan Kadir Gecesi'ni buldu
Devlet Bahçeli 'hesap adamıyım' dedi, rakamları topladı 17 Nisan Kadir Gecesi'ni buldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Liverpool yarım düzine gol attı Muhammed Salah premier lig tarihine geçti
Liverpool yarım düzine gol attı Muhammed Salah premier lig tarihine geçti
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı
Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi
Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nı acı günü
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nı acı günü
Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası!
Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası!
CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde ateş açan şüpheli tutuklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde ateş açan şüpheli tutuklandı
Mehmet Kasapoğlu, İzmir'e altın madalyalarla dönen sporcuları Togg ile karşıladı
Mehmet Kasapoğlu, İzmir'e altın madalyalarla dönen sporcuları Togg ile karşıladı
Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek
Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek