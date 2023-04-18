BIST 5.059
DOLAR 19,40
EURO 21,26
ALTIN 1.246,16
HABER /  SEÇİM

Devlet Bahçeli 'hesap adamıyım' dedi, rakamları topladı 17 Nisan Kadir Gecesi'ni buldu

Devlet Bahçeli 'hesap adamıyım' dedi, rakamları topladı 17 Nisan Kadir Gecesi'ni buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'daki 98 milletvekili sayısının iki rakamını toplayarak 17 sayısını buldu. "Ben biraz da hesap adamıyım" diyen Bahçeli, "Bugün 17 Nisan ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

Abone ol

Daha önce yaptığı birçok hesapla hafızalarda yer edinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir toplama işlemi ile gündeme geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonuna bağlı federasyon başkanları ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli, konuşmasının sonunda "1 saniyenizi almak istiyorum" diyerek yaptığı hesabı partilileriyle paylaştı. "Ben biraz da hesap adamıyım" diyen Bahçeli, "3 bölge var İstanbul'da toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8, 17. Bugün 17 Nisan ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Liverpool yarım düzine gol attı Muhammed Salah premier lig tarihine geçti
Liverpool yarım düzine gol attı Muhammed Salah premier lig tarihine geçti
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı
Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi
Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nı acı günü
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nı acı günü
Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası!
Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası!
CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde ateş açan şüpheli tutuklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde ateş açan şüpheli tutuklandı
Mehmet Kasapoğlu, İzmir'e altın madalyalarla dönen sporcuları Togg ile karşıladı
Mehmet Kasapoğlu, İzmir'e altın madalyalarla dönen sporcuları Togg ile karşıladı
Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek
Bangladeş Rus nükleer santralinin taksitini yuan ile ödeyecek
Fenerbahçeli yöneticiler PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçeli yöneticiler PFDK'ya sevk edildi