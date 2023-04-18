Devlet Bahçeli 'hesap adamıyım' dedi, rakamları topladı 17 Nisan Kadir Gecesi'ni buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'daki 98 milletvekili sayısının iki rakamını toplayarak 17 sayısını buldu. "Ben biraz da hesap adamıyım" diyen Bahçeli, "Bugün 17 Nisan ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

Abone ol

Daha önce yaptığı birçok hesapla hafızalarda yer edinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir toplama işlemi ile gündeme geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonuna bağlı federasyon başkanları ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli, konuşmasının sonunda "1 saniyenizi almak istiyorum" diyerek yaptığı hesabı partilileriyle paylaştı. "Ben biraz da hesap adamıyım" diyen Bahçeli, "3 bölge var İstanbul'da toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8, 17. Bugün 17 Nisan ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" diye sordu.