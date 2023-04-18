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Adana'da kötü kokular gelen eve girdiler! Feci manzara

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kötü kokular gelen eve girdiler! Feci manzara

ADANA’da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye aracılığıyla içeri giren polis 69 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yasin Kolcu’nun (69) yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra polisler içeri girdiğinde Kolcu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kolcu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kolcu’nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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