18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller liste güncellendi, 6 bin 336 lira hesapta!

Evinde hasta, engelli ya da yaşı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları ödenmeye başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle 81 ilde evde bakım maaşları bu hafta yatacak. Ayrıca 2 bin liralık bayram ikramiyesi de hesaplara yatacak.

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Devlet tarafından her ay evinde yaşlı, engelli ya da hasta vatandaşlara bakanlara ödenen evde bakım maaşları bayram öncesi ne zaman yatacak sorusu 81 ildeki milyonlarca vatandaşın gündeminde. Her ayın 15'i ile 30'u arasında ödenen evde bakım maaşları bayram nedeniyle bu hafta yarın ya da en geç 20 Nisan arefe günü hesaplara yatacak. Ayrıca bu sene evde bakım maaşı alanlara 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi de yapılacak.

2 bin liralık bayram ikramiyesi ile birlikte evde bakım maaşı alanlar toplam 6 bin 336 lira alacaklar. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı için gerekli belgeler Neler?

Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri

Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu

Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi

Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu

Evde bakım maaşı için başvuru nereye yapılır?

Evde bakım maaşı için başvuru nereye yapılır sorusuna cevap arayan hasta ve yakınları öncelikle şunu iyi bilmelidirler. Özel Nefes Evde Bakım Hizmetleri Merkezi ve diğer Özel Evde Bakım merkezleri evde bakım maaş başvurularını almamaktadırlar. Çünkü; Evde bakım maaşı devlet tarafından verilen bir destek olduğu için özel kuruluşların yetkileri dışındadır.

TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da ilçe müdürlüklerine giderek başvuru gerçekleştirebilirler.