Sabah yazarı Mevlüt Tezel tatil planı yapanları uyardı! "Google’a giren dolandırılıyor!"

Bayram tatiline kısa bir süre kaldı öte yandan yaz tatili için planlar da yapılmaya başlandı. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, her tatil öncesi uyarı yapıldığını fakat sorunun büyük olduğunu belirtti. Tezel, bir yere ödeme yapmadan önce mutlaka sorgulama yapılması gerektiğini belirtti.

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Artık üç-dört yıldızlı otel ve turizm tesislerinin bile siteleri kopyalandığını hatta mesaj atarak teklif yapıldığını söyleyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel "Dolandırıcıların en sık tercih ettiği yöntem ise Google'a reklam vererek aramalarda üst sıraya çıkmak.Bir diğer yöntem de sosyal medya reklamları. Çok popüler oteller bile aramalarda sahte sitelerden sonra çıkıyor artık!" dedi. Tezel 'Tatil için Google’a giren dolandırılıyor!' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Bu uyarı her bayram tatili öncesi yapılıyor ama sorun uyarı ile çözülmeyecek kadar büyük. Eskiden sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanıyordu.

Şimdi üç-dört yıldızlı otel ve turizm tesislerinin bile siteleri kopyalanıyor.

Kopyalamakla kalmıyorlar, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunarak da dolandırıyorlar.

Dolandırıcıların en sık tercih ettiği yöntem ise Google'a reklam vererek aramalarda üst sıraya çıkmak.

Bir diğer yöntem de sosyal medya reklamları. Çok popüler oteller bile aramalarda sahte sitelerden sonra çıkıyor artık!

Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekârlık yapılıyor.

Müşteri yorumlarının da çoğu sahte!

Turizm işletmecileri derneklerinin yöneticileri ödemeyi internet üzerinden değil, otele gidince yapın diye öneride bulunuyor.

Şaka gibi! Hangi otel ya da turizm tesisi ödemeyi girişte alıyor ya da böyle kaç yer var, söylesinler de bilelim!

Ödemeyi gelince otelde yapmayı teklif ettiğinizde kabul edilme olasılığı çok düşük. Otel sahibi de haklı! Ya gelmezseniz, odasını size niye bağlasın!

Bu yüzden kaparo alınıyor, o da bir haftalık tatilin, iki-üç günlük ücreti oluyor. Ancak sadece kaparo dolandırıcılığı yapanlar da çok.

Cazip teklifle gel gel yapılıp, kaparonuzu alıyorlar.

Otele gittiğinizde dolandırıldığınızı öğreniyorsunuz ve perişan oluyorsunuz! Çünkü tatilin yoğun olduğu dönemde kalacak yer bulamıyorsunuz.

Bir yere ödeme yapmadan önce seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, kaç yıldız sahibi olduğunu mutlaka 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayın.