1000 TL bayram harçlığı başvurusu öğrenciler nereye başvuracak?

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı, 21 Nisan cuma günü bayramın ilk günü. Dini bayramlar öncesi emekliye ödenen bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor. Peki üniversite öğrencilerine ödenecek olan 1000 liralık bayram harçlığı ödemesi ne zaman verilecek, başvuran öğrenci mi alacak?

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Seçime artık günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadlerini açıklarken milyonlarca öğrenciyi sevindiren bir müjde vermişti. 4 yıldır emekliye ödenen bayram ikramiyesi ödemesinden bir kereye mahsus öğrenciler de yararlanacak. Üniversite öğrencilerinin dahil olacağı 1000 liralık bayram harçlığı ödemesinin ne zaman yatacağı ise merak konusu. Emekliler bu hafta içi bayram ikramiyelerini ve maaşlarını almaya başladı. 1000 liralık bayram harçlığı ödemesi öğrencilere ne zaman verilecek henüz net bir tarih yok fakat 21 Nisan bayram öncesi ödemelerin yapılması bekleniyor.

Öğrencilere 1000 lira bayram harçlığı ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

Bayram harçlığı ödeme tarihleri

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz’da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.