Akaryakıt fiyatları 18 Nisan! Bayram öncesi akaryakıtta son durum benzin motorin LPG zam var mı?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları tatilde şehir dışına yolculuk yapacak araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bayram öncesi akaryakıtta son durum ne?, Benzin motorin LPG zam var mı?, Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 18 Nisan Salı güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar haberimizde...

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Ramazan Bayramını şehir dışında geçirecek araç sahipleri yolculuk öncesi akaryakıt fiyatları ile ilgili son durumu araştırmaya başladı. Bayram öncesi benzin motorin LPG zam var mı? sorusunun cevabı merak konusu olurken Dolar'ın 19 TL'yi aşması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararlarının etkileri geçtiğimiz hafta görünmeye başlanmıştı. Peki akaryakıtta son durum ne? Benzin motorin LPG zam var mı? İşte 18 Nisan Salı güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

Bayram öncesi akaryakıtta son durum benzin motorin LPG zam var mı?

Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararı geçtiğimiz hafta zam haberini de beraberinde getirmişti. Benzinin litre fiyatına 1.12 TL zam gelirken Motorinde ise fiyat değişikliği yaşanmamıştı. Bayram tatilinde yolculuk yapmaya hazırlanan vatandaşlar ise gözlerini akaryakıt fiyatlarına dikmiş durumda. Akaryakıt fiyatlarındaki soon durum merak konusu olurken bugün için şimdilik benzin ve motorine zam ya da indirim haberi ufukta görünmüyor. 18 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul 18 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatı; 22,46 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı; 21.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda LPG litre fiyatı; 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı; 22,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı; 21,09 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı; 10.52 TL

Ankara 18 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları:

Ankara’da benzinin litre fiyatı; 21,81 TL

Ankara’da motorin litre fiyatı; 21,45 TL

Ankara’da LPG litre fiyatı; 10,45 TL

İzmir 18 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları:

İzmir’de benzinin litre fiyatı; 22,77 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı; 21,52 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı; 10,3 TL