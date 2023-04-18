BIST 5.059
DOLAR 19,40
EURO 21,27
ALTIN 1.247,48
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların tam sıralı isim listesi-2023

TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların tam sıralı isim listesi-2023

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekiliş sonucunda kazanan 28 bin 340 kişinin tam isim listesi belli oldu. TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların isim listesine TOKİ'nin internet sayfası toki.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.

Abone ol

TOKİ İstanbul kura çekilişinin son etabı da tamamlandı. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler çekiliş sonuçlarında ev kazananların tam isim listesi artık belli oldu. 

TOKİ sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alınmıştı. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için gerçekleştirilen kuranın tamamlanmasıyla TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul etabı da sona erdi. Belirlenen takvime göre, 2 gün erken tamamlanan TOKİ İstanbul kurasının sonuçları resmi internet adresi üzerinden de paylaşıldı.

TOKİ İstanbul kuraları devam ediyor

TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D
Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D
Sabah yazarı Mevlüt Tezel tatil planı yapanları uyardı! "Google’a giren dolandırılıyor!"
Sabah yazarı Mevlüt Tezel tatil planı yapanları uyardı! "Google’a giren dolandırılıyor!"
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Akaryakıt fiyatları 18 Nisan! Bayram öncesi akaryakıtta son durum benzin motorin LPG zam var mı?
Akaryakıt fiyatları 18 Nisan! Bayram öncesi akaryakıtta son durum benzin motorin LPG zam var mı?
1000 TL bayram harçlığı başvurusu öğrenciler nereye başvuracak?
1000 TL bayram harçlığı başvurusu öğrenciler nereye başvuracak?
Memleket Partisi'nde kurucu başkan Ahmet Tan Karaosmanoğlu istifa etti
Memleket Partisi'nde kurucu başkan Ahmet Tan Karaosmanoğlu istifa etti
Hangi ilde hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor 8 farklı ittifak senaryosu
Hangi ilde hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor 8 farklı ittifak senaryosu
Sudan'da Türk vatandaşının evine roket isabet etti, 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Sudan'da Türk vatandaşının evine roket isabet etti, 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Adana'da kötü kokular gelen eve girdiler! Feci manzara
Adana'da kötü kokular gelen eve girdiler! Feci manzara
18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller liste güncellendi, 6 bin 336 lira hesapta!
18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller liste güncellendi, 6 bin 336 lira hesapta!
Bir genç Muharrem İnce'ye 'utanmayacak mısınız?' diye sordu İnce'nin yanıtı gündem oldu
Bir genç Muharrem İnce'ye 'utanmayacak mısınız?' diye sordu İnce'nin yanıtı gündem oldu
Devlet Bahçeli 'hesap adamıyım' dedi, rakamları topladı 17 Nisan Kadir Gecesi'ni buldu
Devlet Bahçeli 'hesap adamıyım' dedi, rakamları topladı 17 Nisan Kadir Gecesi'ni buldu