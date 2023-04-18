TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların tam sıralı isim listesi-2023

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekiliş sonucunda kazanan 28 bin 340 kişinin tam isim listesi belli oldu. TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların isim listesine TOKİ'nin internet sayfası toki.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.

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TOKİ İstanbul kura çekilişinin son etabı da tamamlandı. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler çekiliş sonuçlarında ev kazananların tam isim listesi artık belli oldu.

TOKİ sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alınmıştı. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için gerçekleştirilen kuranın tamamlanmasıyla TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul etabı da sona erdi. Belirlenen takvime göre, 2 gün erken tamamlanan TOKİ İstanbul kurasının sonuçları resmi internet adresi üzerinden de paylaşıldı.

TOKİ İstanbul kuraları devam ediyor

TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.