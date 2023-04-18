A101 20 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı! İndirimli aktüel ürünler belli oldu işte fiyat listesi

Her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çeken A101 20 Nisan 2023 perşembe indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu kapsamda bu hafta A101'de hangi ürünler var? sorusunun cevabı belli olurken çeşit çeşit ürün ve avantajlı fiyat imkanlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte A101 20 Nisan indirim ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...

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Ekonomik etmenler dolayısıyla en çok tercih edilen market zincirlerinden A101 indirim kampanyaları ile çığır açmaya devam ediyor. Yepyeni aktüel katalog listesini yayınlayan A101'de 20 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak haftanın "ALDIN ALDIN" ürünleri belli oldu. Peki, A101 20 Nisan 2023 kataloğu ile neler geliyor. Bu hafta A101'de neler var? Tam 15 sayfalık 20 Nisan 2023 A101 kataloğu indirimli ürünler ve fiyat listesi haberimizde…

20 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

55'' Ultra HD Smart TV 8.999,00 TL

55'' Ultra HD Smart TV 6.599,00 TL

43'' Full HD Smart TV 5.899,00 TL

Cep Telefonu 4.999,00 TL

Buzdolabı 5.499,00 TL

Çamaşır Makinesi 5.099,00 TL

Termosifon 80L 2.999,00 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.499,00 TL

3 Çekmeceli Dondurucu 2.799,00 TL

Dikiş Makinesi 1.999,00 TL

Elektrikli Süpürge 1.249,00 TL

Multi Blender Seti 699,00 TL

Airfryer Yağsız Fritöz 4.399,00 TL

Saç Düzleştirici 169,00 TL

Tost Makinesi 599,00 TL

Saç Kesme Makinesi 189,00 TL

Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990,00 TL

Çocuk Masa Takımı 299,00 TL

Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL

Ütü Masası 279,95 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 99,95 TL

Bayan Çift Tokalı Terlik 59,95 TL

Bayan Çarpraz Terlik 69,95 TL

Bayan Çizgili Sauna Terliği 49,95 TL

Bayan Fitilli Terlik 79,95 TL

16 Jant Bisiklet 1.499,00 TL

12 Jant Bisiklet 499,95 TL

Akıllı Drone 579,00 TL

Işıklı Scooter 269,95 TL

File Korumalı 55 Inç Trambolin 1.299,00 TL

Dart Seti 99,95 TL

Ahşap Kollu Küçük Boy Piknik Sandalyesi 149,95 TL

Oyuncak Şato Buzlar Ülkesi 139,95 TL

Oyuncak Mini Şato 219,95 TL

Oyuncak Süpürge 229,95 TL

Oyuncak Masa ve Bloklar 224,95 TL

Tava ve Sahan Seti 279,95 TL

Metal Çaydanlık 319,95 TL

Bambu Kapaklı Demlik 139,95 TL

Filtreli Sürahi 149,95 TL

Servis Gereçleri 55,00 TL

Gaming Klavye 149,00 TL

Oyun Kolu 34,95 TL

Full HD PC Kamera 79,95 TL

Gaming Mouse 79,95 TL

Gaming Kulaklık 159,00 TL

Hoparlör 89,95 TL

Notebook Standı 49,95 TL

Karakter Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149,00 TL

Kilim 99,95 TL

Karakter Lisanslı Kırlent 59,95 TL

Çift Kişilik Su Geçirmez Yatak Alezi 159,00 TL

Yemeklik Zeytinyağı 49,50 TL

Noodle Çeşitleri 29,90 TL

Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 29,95 TL

Şampuan Çeşitleri 39,95 TL

Tahin - Üzüm Pekmezi 69,90 TL

Çikolatalı Bulgur Gevreği 44,90 TL

Kornişon Turşu 23,90 TL

Dondurulmuş Piliç Pirzolar 57,90 TL

Kırmızı Tane Mercimek 85,00 TL

Pilavlık Pirinç 66,50 TL

Toz Deterjan 169,90 TL

Pilavlık Bulgur 59,00 TL

Micellar Su 29,95 TL