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Türkiye'ye karşı turizm hamlesi! Yunanistan engellemek için harekete geçti

Türkiye'ye karşı turizm hamlesi! Yunanistan engellemek için harekete geçti

Son dönemde Ankara-Atina hattında barış rüzgarları esse de bir dizi başlıkta gerilim sürüyor. Yunanistan, Türkiye'nin "Turkaegean (TürkEge)" ticari markasının patentini engellemek üzere harekete geçti.

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Yunanistan, Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki turizm kampanyalarında kullandığı "TurkAegean" ticari markasının patentini almasını engellemeye çalışıyor.

Atina yönetimi bu amaçla ticaret ve sınır anlaşmazlıkları gibi hassas davalar konusunda uzman hukuk firması Steptoe&Johnson ile anlaştı.

Atina, TurkAegean kampanyasının "Türkiye'nin Ege'deki hak iddialarına ilişkin ABD ve AB'nin görüşlerini yanıltıcı bir şekilde etkilemeye yönelik girişim" olduğunu savunuyor.

Yunanistan 70 bin dolar ödeyecek

Steptoe&Johnson, Yunanistan'ın iddialarını destekleyen bir raporu yaklaşık 70 bin dolar karşılığında hazırlayacak.

Washington merkezli hukuk firmasının toplamda ne kadar ücret alacağı ise bilinmiyor.

AB, Türkiye lehine karar vermişti

Türkiye'nin turizm kampanyasına ait resmi internet sitesinde kullanılan TurkAegean sloganı, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından daha önce tescil edilmişti. Türkiye lehine alınan bu karar sonrası harekete geçen ve AB'ye itirazda bulunan Yunanistan, söz konusu kararın iptal edilmesi için uğraşıyor.

Yunanistan'ın tüm Ege'yi kendi tekelinde görmesine tepki gösteren Ankara ise, bölgenin sadece Yunanistan ile özdeşleştirilmesine itiraz ediyor.

Bu arada Yunanistan'ın söz konusu başvurusuyla ilgili kararın 2025 öncesinde alınması beklenmiyor.

Kaynak: Euronews

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