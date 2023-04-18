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Emekli ikramiye farkı ne zaman yatacak 2023 ne kadar oldu?

Emekli ikramiye farkı ne zaman yatacak 2023 ne kadar oldu?

Emekli ikramiye farkı ödemeleri artık banka hesabına yatacak! Emekli ikramiye farkı ödemesi SGK'ya geri giden bir vatandaşın yaptığı başvuru, emekli ikramiye farkı nereden alınır sorusunun yanıtı değiştirdi.

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Emekli ikramiye farkı ödemeleri banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ikramiye farkı ödemeleriyle ilgili bu tavsiye kararını Kamu Denetçiliği Kurumu-KDK verdi. İkramiye farkı alacağıyla ilgili bir vatandaşın başvurusunu değerlenidren KDK, ikramiye farkı alacağı Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini tavsiye kararı ile çözdü.

KDK'ya başvuran vatandaş, 2020 yılında emekli olduğunu, kat sayı artışından oluşan ikramiye farkı alacağının e-Devlet’te tanımlı ödeme işlemleri hesabına gönderildiğini belirtti. Ancak ödemeden haberinin olmaması nedeniyle paranın yıl sonunda SGK'ya iade edildiğini bildirdi. Durumdan çok sonra haberi olduğunu belirten başvurucu, talebi üzerine 2022 yılında paranın hesabına gönderildiğini ancak geçen sürede mağdur olduğunu belirtti.

Başvurucu, ödemeye ilişkin SGK tarafından bilgilendirme yazısı yazıldığı söylenmesine rağmen kendisine konu hakkında herhangi bir bilgilendirme yazısı ulaşmadığını belirtti. KDK, ilgili kanunca yapılan fark emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinde, ilgililere bu hakkın hatırlatılmasını ve ödeme bildiriminde bulunulmasını temin etmek üzere mevcut uygulamanın gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik işlem yapılması için SGK Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Emekli ikramiye farkı ödemesi hesaplara yatacak

Karar üzerine ikramiye farklarının vatandaşın doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalara başlandı. SGK, ödemeye ilişkin bilgilendirme yazılarının normal posta ile borç bildirim yazılarının ise iadeli taahhütlü olarak ilgililere gönderildiğini; ayrıca SMS'le bilgilendirme talep edenlerin sisteme kayıtlı GSM numaralarına bilgilendirme yapıldığını belirtti. Cevabi yazıda, hatalı yönlendirmeler yapılması gibi uygulamada yaşanan aksaklıklar üzerine, günlük ödemelerin e-Devlet'ten görüntülenmesi ve vatandaşların T.C. kimlik numaralarına gönderilmesi yerine doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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