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18 Nisan altın yükseliyor! Bayramdan sonra altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş uyardı: Büyük yanılgı var...

18 Nisan altın yükseliyor! Bayramdan sonra altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş uyardı: Büyük yanılgı var...

Anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? 18 Nisan 2023 gram altında yine yükseliş var. Çeyrek altın kaç TL? Uzmanlar altında yükseliş sinyalleri veriyor. İşte piyasalarda son durum...

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Altın fiyatları yaz aylarında yeni rekora imza atacak. Şu sıralar kısa süreli düşüşler yatırımcısına alım fırsatı sunacak. 18 Nisan 2023 haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırılıyor.

Citi'den altın için yeni tahmin

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2050 dolar seviyesine çıkardı. NTV'deki habere göre ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2 bin 48 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görmüştü.

18 Nisan gram altın kaç TL?

Gram altın alış 1.246,17 satış 1.246,39

Çeyrek altın alış 2.145,00 satış 2.188,00

Cumhuriyet altını alış 8.556,00 satış 8.706,00

Yarım altın alış 4.291,00 satış 4.370,00

Bayramdan sonra altın fiyatlarında beklenenler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bayram sonrası biraz daha yatay bir seyirde gidişatına devam edebilir. Çünkü, gözlerimiz 3 Mayıs’ta ABD Merkez Bankası’nda Fed’in faiz kararında olacak. Piyasalar yavaş yavaş Fed’i fiyatlayabilir.  Fırsatlar şimşek gibi yani hızlı gelip geçiyor. En büyük yanılgı da serbest piyasa ile ekran fiyatları arasındaki fark. Serbest piyasaya kanan vatandaşlar çok oluyor. 1300 lira seviyesinin altına sarkmalar orta ve uzun vadede yatırımcılar için alım fırsatı oluyor. Özellikle 1300 lira altındaki sarkmalarda yine 1270 gibi rakamlar alım fırsatı oluyor" dedi.

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