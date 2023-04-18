TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlıyor, takvim belli oldu

TOKİ indirim kampanyası 2023 başvuruları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü başlıyor. TOKİ indirim kampanyası başvurusu yapacaklar tüm borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirim alacaklar.

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TOKİ indirim kampanyası 2023 başlıyor. TOKİ indirim kampanyası 2023 başvuru tarihi 24 Nisan 2023 pazartesi günü olarak belirlendi. Yani TOKİ indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler Ramazan Bayramı sonrası ilk iş gününde başvurularını yapabilecekler.

TOKİ indirim kampanyası 2023'ün son başvuru tarihi ise 12 Mayıs cuma. Peki TOKİ indirim kampanyası başvuruları nasıl yapılır, TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği TOKİ indirim kampanyası 2023'ün detaylarına hep birlikte göz atalım. TOKİ indirim kampanyası 2023'den TOKİ'den konut, arsa yada işyeri satın almış, halihazırda TOKİ borç ödemesi devam eden kişiler faydalanabilecek. TOKİ'den yeni ev yada işyeri alacaklar için indirim kampanyası sözkonusu değil. 24 Nisan pazartesi günü başvuruları başlayacak olan TOKİ indirim kampanyası 2023'ten faydalanma şartlarından bir diğeri de borcun tamamının peşin ödenmesi. TOKİ indirim kampanyası 2023'ten yaralanmak isteyen hak sahipleri TOKİ'ye kalan borçlarının tamamını peşin ödedikleri takdirde yüzde 25 indirim alacaklar. TOKİ'den arsa alan borç sahipleri ise borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 12.5 indirim alacaklar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir kurum olan TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir indirim kampanyası duyurdu. TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik müjdeli haberi paylaşan Bakan Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabi TOKİ’miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur." ifadelerine yer verdi.

Konut ve iş yerinde yüzde 25, arsada yüzde 12,5 indirim

Konut ve iş yerinde yüzde 25, arsada yüzde 12,5 indirim Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, "Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan’da başlatıyoruz." dedi. Kurum, "TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12,5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.