Ankara Üniversitesi 952 personel alımı yapacak: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu! İşte kadro dağılımı...

Ankara Üniversitesi'nin 952 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre 952 kişilik personel alımında kadro dağılımı belli olurken başvuru tarihi ve adaylarda aranan şartlar açıklandı. Bu kapsamda bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak Ankara Üniversitesi personel alımı başvurularına ilişkin araştırmalar internette hız kazandı. Peki Ankara Üniversitesi personel alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve aranan şartlar neler? İşte detaylar..

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15 Nisan tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ilanlarına göre Ankara Üniversitesi tarafından toplamda 952 personel alımı yapılacak. 21 farklı pozisyon için personel alımı yapmaya hazırlanan Ankara Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecek kişilerin kadro dağılımı da belli olurken başvuru tarihleri ile adaylarda aranan özel şartlarda açıklandı. İşte Ankara Üniversitesi personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Ankara Üniversitesi p ersonel alımı kadro dağılımı

90 Büro Personeli

4 Mühendis

1 Mimar

1 Teknik Personel

4 Sağlık Personeli

2 Spor Uzmanı

1 Şehir Plancısı

3 Biyolog

1 Eczacı

90 Hemşire

5 Laborant

25 Röntgen Teknisyeni

3 Psikolog

5 Laborant,

99 Sağlık Teknikeri

150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Başvuru yapacak olan devlet memuru adaylarında aranacak olan ilk şart büyük önem arz ediyor. Buna göre 657 sayılı kanun namenin 48. Maddesi adaylar üzerinde incelenecek.

Buna mukabil bazı şartlar şöyle, kamu görevlisi olmak adına bir engeli bulunmamak, T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, herhangi bir suç hükmü yememiş olmak, herhangi bir sağlık sorununun bunmuyor olması adaylar için aranan önemli şartlar arasında bulunuyor.

Ankara Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

Ankara Üniversitesi personel alımı başvurularında Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans başvurusu yapmak isteyen adaylarda P3 şartları aranacak. Lise mezunu olan adayla için, üniversite mezunu adaylar için de tüm şartlar aynı değerlendirmeyle olacaktır.

Ayrıca adayların herhangi bir kamu kurumundan yaşlı ve emekli aylığı almıyor olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların herhangi bir kamu kurumunda görevli olması halinde başvurular kabul edilmeyecektir

Ankara Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri

Resmi gazetede açıklanan tarihe göre, Ankara Üniversitesi personel alımı için ilk başvuru tarihi 15 Nisan olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapan adayların 29 Nisan tarihine kadar zamanları olacak. 15-29 Nisan tarihleri arasında başvuru yapmak isteyen adayların E-Devlet kapısı üzerinden resmi kayıt formu doldurmaları gerekmekte. Aynı zamanda Ankara Üniversites resmi web sitesi https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru adresinden de başvuru yapabilirler.