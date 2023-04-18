BIST 5.060
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.248,30
HABER /  GÜNCEL

CHP İnce'ye ne verdi, AK Parti Davutoğlu ve Babacan'a ne verdi? Davutoğlu kaç İnce eder?

Sabah yazarı Salih Tuna, CHP ve AK Parti'den ayrılarak parti kuran Muharrem İnce, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu karşılaştırdı. Tuna, "Şayet İnce'nin CHP'den ayrı parti kurması vefasızlık addedilecekse, Davutoğlu ve Babacan bin tane İnce yapar." dedi.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerinin kuşkusuz en çok eleştirilen isimler arasında Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce geliyor.

AK Parti ve CHP'den ayrılarak ayrı parti kuran bu isimler, nankörlük ve vefasızlıkla suçlanıyor. 

Sabah yazarı Salih Tuna, üç ismi karşılaştırdı ve değerlendirmelerini "Davutoğlu kaç İnce eder?" başlıklı yazısında aktardı:    

Defalarca bakan yaptı

"Benim bildiğim, CHP İnce'yi bir kez o da kerhen ("Gel bakalım Muharrem" diyerek) aday gösterdi. Seçim kampanyasında da yalnız bıraktı.
Hâlbuki, AK Parti Davutoğlu'nu başbakan ve AK Parti Genel Başkanı yaptı. Babacan'ı da defalarca bakan yaptı.

"Muharrem İnce en azından Cumhur İttifakı'na girmedi"

Malumunuz, ikisi de ayrılıp kendi partilerini kurdular. Ama hiçbir zaman İnce gibi ağza alınmayacak küfürlere maruz kalmadılar.
Kaldı ki, Davutoğlu ve Babacan sadece AK Parti ve Başkan Erdoğan'a muhalefet etmek için parti kurdular.
İnce hem Cumhur İttifakı'na hem de Millet İttifakı'na muhalefet yapıyor. Hatta, CHP'nin içinde bulunduğu ittifaka bir diyorsa, Cumhur İttifakı'na bin diyor.
Davutoğlu ve Babacan'ın ise Erdoğan'dan başkasına tek lafı yok. Zaten partilerinin varlık sebebi Erdoğan karşıtlığından ibaret.
İnce kendi partisini kursa da en azından Cumhur İttifakı'na girmedi. Bunlar CHP İttifakı'na sığındılar.
Şayet İnce'nin CHP'den ayrı parti kurması vefasızlık addedilecekse, Davutoğlu ve Babacan bin tane İnce yapar.

Erdoğan'ı devirmekten başka hangi değerleri kaldı ki?

Akşener içine sindiremeyip masadan kalktığında onu ikna etmek için en çok çırpınan Davutoğlu olmuştu.
Peki hangi ortak değer adına ikna etti Akşener'i? Sahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekten başka hangi değerleri kaldı ki?
Davutoğlu bu değer uğruna, "Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti" dediği CHP'den milletvekili olacak.
Yazık ki ne yazık... PKK ve FETÖ ile de bu değer uğruna aynı mevzide buluştular."

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da yükseliş sürüyor! 18 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı
Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da yükseliş sürüyor! 18 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı
Ankara Üniversitesi 952 personel alımı yapacak: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu! İşte kadro dağılımı...
Ankara Üniversitesi 952 personel alımı yapacak: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu! İşte kadro dağılımı...
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlıyor, takvim belli oldu
TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlıyor, takvim belli oldu
18 Nisan altın yükseliyor! Bayramdan sonra altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş uyardı: Büyük yanılgı var...
18 Nisan altın yükseliyor! Bayramdan sonra altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş uyardı: Büyük yanılgı var...
İzmir'de uyandırmak istediği öz oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
İzmir'de uyandırmak istediği öz oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
A101 20 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı! İndirimli aktüel ürünler belli oldu işte fiyat listesi
A101 20 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı! İndirimli aktüel ürünler belli oldu işte fiyat listesi
Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli gelişme üreticiler bayram sonrası için konuştu
Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli gelişme üreticiler bayram sonrası için konuştu
Türkiye'ye karşı turizm hamlesi! Yunanistan engellemek için harekete geçti
Türkiye'ye karşı turizm hamlesi! Yunanistan engellemek için harekete geçti
150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların tam sıralı isim listesi-2023
TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların tam sıralı isim listesi-2023
Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D
Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D