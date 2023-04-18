Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da yükseliş sürüyor! 18 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı

18 Nisan 2023 haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda neler oluyor? Dolar, Euro sessiz yükselişini sürdürürken lider kripto para Bitcoin düşüşte... Öte yandan doların 30 liralara 40 liralara çıkacağı iddiaları ortada dolaşıyor. İşte son durum...

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İstanbul Kapalıçarşı'da 19,3960 liradan alınan dolar 19,3980 liradan, 21,2240 liradan alınan euro ise 21,2260 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,38 liradan, euro ise 21,19 liradan satılmıştı.

Bitcoin'de düşüş var

Bitcoin/USDT 29.643 dolardan, Türk lirası karşısında ise 599.708 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 2.094, Polygon 1,17, BNB 344, Dogecoin (DOGE) 0,0926 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Radix (XRD) en çok yükselen altcoin oldu. 24 saatlik kripto para piyasasının hacmi ise 49 milyar dolar civarlarında seyrediyor.

Dolar yükselecek evet ama...

Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolarda yükselişin beklendiğini fakat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Zelyut "Evet dolar 20 hattını geçti ve 24/25 adil değer olarak gözüküyor, lakin kura 35-40-45 demek de finansal temeli olmayan bir yaklaşım." diyor.