BIST 5.060
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.248,30
HABER /  EKONOMİ

Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da yükseliş sürüyor! 18 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı

Dolar 19,50 liraya yaklaştı! Euro'da yükseliş sürüyor! 18 Nisan Bitcoin, Dolar -Euro fiyatı

18 Nisan 2023 haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda neler oluyor? Dolar, Euro sessiz yükselişini sürdürürken lider kripto para Bitcoin düşüşte... Öte yandan doların 30 liralara 40 liralara çıkacağı iddiaları ortada dolaşıyor. İşte son durum...

Abone ol

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,3960 liradan alınan dolar 19,3980 liradan, 21,2240 liradan alınan euro ise 21,2260 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,38 liradan, euro ise 21,19 liradan satılmıştı.

Bitcoin'de düşüş var

Bitcoin/USDT  29.643 dolardan, Türk lirası karşısında ise 599.708 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 2.094, Polygon 1,17, BNB 344, Dogecoin (DOGE) 0,0926 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Radix (XRD) en çok yükselen altcoin oldu. 24 saatlik kripto para piyasasının hacmi ise 49 milyar dolar civarlarında seyrediyor.

Dolar yükselecek evet ama...

Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolarda yükselişin beklendiğini fakat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.  Zelyut "Evet dolar 20 hattını geçti ve 24/25 adil değer olarak gözüküyor, lakin kura 35-40-45 demek de finansal temeli olmayan bir yaklaşım." diyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlıyor, takvim belli oldu
TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlıyor, takvim belli oldu
18 Nisan altın yükseliyor! Bayramdan sonra altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş uyardı: Büyük yanılgı var...
18 Nisan altın yükseliyor! Bayramdan sonra altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş uyardı: Büyük yanılgı var...
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
İzmir'de uyandırmak istediği öz oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
İzmir'de uyandırmak istediği öz oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
A101 20 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı! İndirimli aktüel ürünler belli oldu işte fiyat listesi
A101 20 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı! İndirimli aktüel ürünler belli oldu işte fiyat listesi
Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli gelişme üreticiler bayram sonrası için konuştu
Soğan fiyatlarıyla ilgili önemli gelişme üreticiler bayram sonrası için konuştu
Türkiye'ye karşı turizm hamlesi! Yunanistan engellemek için harekete geçti
Türkiye'ye karşı turizm hamlesi! Yunanistan engellemek için harekete geçti
150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların tam sıralı isim listesi-2023
TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların tam sıralı isim listesi-2023
Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D
Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D
Sabah yazarı Mevlüt Tezel tatil planı yapanları uyardı! "Google’a giren dolandırılıyor!"
Sabah yazarı Mevlüt Tezel tatil planı yapanları uyardı! "Google’a giren dolandırılıyor!"
Akaryakıt fiyatları 18 Nisan! Bayram öncesi akaryakıtta son durum benzin motorin LPG zam var mı?
Akaryakıt fiyatları 18 Nisan! Bayram öncesi akaryakıtta son durum benzin motorin LPG zam var mı?