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Ali Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması! CHP'liler memnun olmayacak

Ali Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması! CHP'liler memnun olmayacak

DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesi partide krize neden olmuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi.

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Balyoz ve Ergenekon kumpası davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin’in DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler sürüyor.

Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in CHP’nin milletvekili aday listesinde Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesine ilişkin tepkilere cevap verdi.

Halk TV'de programa katılan Babacan şu ifadeleri kullandı;

Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.

'Aklımızdan bile geçmedi'

Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor.

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