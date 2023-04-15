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Mane'den yumruk yiyen Leroy Sane'nin dudağındaki şişlik dikkat çekti

Mane'den yumruk yiyen Leroy Sane'nin dudağındaki şişlik dikkat çekti

Bayern Münih'in Manchester City'ye 3-0 yenildiği maçın ardından takım arkadaşı Sadio Mane'den yumruk yiyen Leroy Sane'nin dudağındaki şişlik dikkat çekti.

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Almanya Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Ev sahibi ekibin golü 17. dakikada Benjamin Pavard'dan geldi. Hoffenheim, 71. dakikada Kramaric ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ozan Kabak, ilk 11'de başladı

Hoffenheim'da Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.

Alınan bu galibiyetle Bayern Münih puanını 59'a çıkardı. Hoffenheim ise 29 puana yükseldi.

Ligin 29. haftasında Bayern Münih, Mainz deplasmanına gidecek. Hoffenheim ise Köln'ü konuk edecek.

Leroy Sane'nin dudağındaki şişlik dikkat çekti

Bu maç öncesinde ise dikkatleri çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'ye 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından, Sadio Mane tarafından yumruk yiyen Leroy Sane'nin dudağındaki şişlik dikkat çekti.

1-1 eşitlikle sona eren bu maçta Bayern'de Senegalli futbolcu Mane maç kadrosunda yer almazken, Sane ise ilk 11'de forma giydi.

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