Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 5-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor kazandı. Mücadelede mavi-şimşeklere galibiyeti getiren golleri; 18. ve 21. dakikalarda Akintola, 27'de Yusuf Sarı, 80'de Cherif Ndiaye ve 90'da penaltıdan Belhanda attı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 51'e yükseltirken Kasımpaşa 32 puanda kaldı.
Lig'in 30. haftasında Adana ekibi deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.