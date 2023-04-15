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Çorum'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Çorum'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı

ÇORUM'un ALACA ilçesinde otomobil ile buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü.

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Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Tokat’a giden Kadir Büyüt yönetimindeki 06 AUA 55 plakalı otomobil ile Ramazan Bıyık yönetimindeki buğday yüklü traktör Mezbaha kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kavşakta bulunan refüje çıkarken, traktör ikiye ayrıldı. Devrilen römorkta bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Fatma Büyük ve Berat Büyük yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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