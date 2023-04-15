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Çorum'da iğrenç olay! Yaşlı kadın evinde dehşeti yaşadı: Elektriği kesildi, cinsel saldırı ve darp...

Çorum'da iğrenç olay! Yaşlı kadın evinde dehşeti yaşadı: Elektriği kesildi, cinsel saldırı ve darp...

ÇORUM'da 72 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, yaşlı kadına önce cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı, sonra darp etti.

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Olay, Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yalnız yaşayan N.A. (72) adlı kadının gece saatlerinde evinin elektriği kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

Yaşlı kadın karanlıkta ayağa kalktığı sırada eve giren bir şahsın kendisine doğru geldiğini gördü. Şahıs, N.A'ya önce cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı daha sonra darp etmeye başladı. Yaşlı kadın ile bir süre boğuşan şahıs, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

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