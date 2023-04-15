En çılgın EYT'li! 183 defa e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yaptı yetmedi SGK'ya gidip şahsen başvurdu

Mart ayı içinde emeklilik başvurusu yapan 1.5 milyon kişi içinde mükerrer başvuru olduğu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "e-Devlet üzerinden tam 183 kez başvuruda bulunan EYT’li vatandaşımız var. Hatta 183 başvuru da yetmemiş, ayrıca gidip SGK’ya şahsen başvurmuş." dedi.

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Emeklilik hayaline bir an önce kavuşmak isteyen kimi EYT'liler ayarı kaçırınca ilginç örnekler kaçınılmaz oldu.

Emeklilikte yaşa takılanların yıllarca beklediği düzenleme mart ayında yasalaşınca EYT'liler, soluğu SGK şubelerinde ya da e-Devlet ekranında aldı.

Başvurular mart ayında 1.5 milyonu buldu, ancak bu sayı düşecek. Tekrar başvurular ve Bağ-Kur prim borçlularının başvuruları nedeniye sayının 1 milyon 200 bine kadar düşmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İHA'ya konuştu, emeklilik başvurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mart ayı içerisinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin başvuru yaptığını ve bu sayıda mutlak bir düşüşün yaşanabileceğini belirten Karakaş şunları söyledi:

“Şöyle ki e-Devlet üzerinden başvurulara baktığımız zaman aynı kişinin birçok kez başvuruda bulunduğu, bunlara ilave olarak da SGK’ya posta yoluyla veya elden başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Buna çok somut örnekler de verebiliriz. Anadolu’da bazı şehirlerimizde bazı EYT’lilerin birden fazla başvuru yaptıkları görülmektedir.

Başvuru sayısı yüzde 20 düşecek

e-Devlet üzerinden tam 183 kez başvuruda bulunan EYT’li vatandaşımız var. Hatta 183 başvuru da yetmemiş, ayrıca gidip SGK’ya şahsen başvurmuş. Dolayısıyla bu kadar mükerrer başvuruyu göz önünde bulundurduğumuzda benim kendi yaptığım hesaplamalara göre bu 1,5 milyon başvurunun önemli ölçüde düşeceğini tahmin etmekteyim. En az yüzde 15 ila yüzde 20 oranında bir düşüş olabileceği muhtemeldir. Bu 1,5 milyon kişinin 1 milyon 200 bine kadar düşmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz.

Borçlu olanlar elenecek

Keza sadece mükerrer başvurularla sınırlı kalmıyor. Sistem ilk başta borçlu olanların da başvurusunu kabul ettiğinden dolayı bunlar da eleneceğinden sayı epeyce düşecektir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki SGK uygulamasında borcu olanlar, özellikle Bağ-Kur borcu olanlar, borçlarını ödemediği müddetçe emekli olamıyor. Dolayısıyla bu borçluları da elediğimiz zaman sayı bir hayli düşüyor” açıklamasında bulundu.