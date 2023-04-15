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İstanbul Finans Merkezi açılıyor! Tarih belli oldu

İstanbul Finans Merkezi açılıyor! Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin 17 Nisan Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan'da açılacağını belirtti.

İstanbul'un dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda Finans Merkezinin büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Nebati, "Ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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