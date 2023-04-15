En yüksek emekli promosyonu veren bankalar! EYT'den sonra rakamlar güncellendi 2023 tam listesi!
2023 yılında 2,25 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacak olması bankaları harekete geçirdi ve emekli promosyonları için düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek promosyon hangi bankada?
Emekli promosyon kampanyalarına 'EYT' ayarı geldi. Sabah'ta yer alan habere göre milyonlarca EYT'li emekli maaşı ile '2023 banka promosyonu ne kadar' sorusuyla hesaplara başladı. Yeni banka promosyonları 10 bin TL'yi buldu.
Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? "Özel bankalar ürünlerin kullanılması, Yeni emekli müşterisi getirilmesi" gibi şartları sağlayanlara da ek ödeme yapılıyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
AKBANK
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara ek ödemelerle 8.500 TL verilecek. Kampanya geçerlilik tarihi olarak 1 Nisan – 30 Nisan 2023 olarak duyuruldu. Ayrıca banka prim borcu olanlara da yüzde 1,69 oranında faizle kredi imkanı veriyor.