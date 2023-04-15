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Taksim AKM'de korkutan yangın! Ekipler bölgede

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksim AKM'de korkutan yangın! Ekipler bölgede

Atatürk Kültür Merkezi'nde dış cephe izolasyonu çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi AKM’ye sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

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Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı.

Dumanların yükselmesi sonrası çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın söndürüldü.

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