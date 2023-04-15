Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in yer aldığı Netflix’in yeni filmi Boğa Boğa yayınlanan fragmanı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyicinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlayan cesur sahneleri sosyal medyaya damga vuran Boğa Boğa filminin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Peki Boğa Boğa filmi ne zaman yayınlanacak? Boğa Boğa filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Boğa Boğa filmi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filmi önümüzdeki hafta Netflix izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan fragman ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve cesur sahneleri sosyal medyaya damga vuran filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Fragmanı izleyenler internette "Boğa Boğa filminin konusu ne? Boğa Boğa filmi oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte 42. İstanbul Film Festivali'nde de seyirci karşısına çıkacak Boğa Boğa filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

Boğa Boğa filminin konusu ne?

Filmin senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturuyor.

Boğa Boğa filmi İstanbullu bir iş adamı olan Yalın'ın hikayesini anlatıyor. Yalın, finansal bir skandal sonrası eşi Beyaz'ı da yanına alıp Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos'a taşınır.

Huzur ararken hayatı kabusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğu anlar.

Boğa Boğa filmi oyuncuları kimler?

Fragmanı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Netflix'in yeni filmi Boğa Boğa'nın oyuncu kadrosunda "Kıvanç Tatlıtuğ, Gürgen Öz, Funda Eryiğit, Kerem Arslanoğlu Hayat, Van Eck, Onur Gürçay" gibi ünlü isimler yer alıyor.

Boğa Boğa filmi ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen Boğa Boğa filmi ilk olarak 42. İstanbul Film Festivali'nde 15 Nisan Cumartesi günü gösterime girecek.

Fim 22 Nisan Cumartesi günü ise dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak.

Boğa Boğa filmi nerede çekildi?

Boğa Boğa filminin çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirildi.