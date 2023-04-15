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Kulislerde elden ele dolaşıyor 'İyi Partili Ülkücüler' bildirisi gündem oldu itham edilen isimler

14 mayıs seçimleri öncesi İyi Parti'de sular durulmuyor. Kulislerde elden ele dolaşan "İyi Partili Ülkücüler' bildirisinde yer alan ağır iddiaları yazar Mahmut Övür, yazısına taşıdı.

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İyi Parti 14 mayıs seçimleri öncesi sıkıntılı günler yaşıyor. Aday listelerinin yol açtığı depremle birlikte gelen istifalar, partiyi zor durumda bıraktı.

Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray'ın "Partimiz baraj altına düştü" açıklaması, hem de listelerdeki yerlerin satıldığı iddialarının  ardından şimdi de "İyi Partili Ülkücüler" bildirisi krizi ortaya çıktı.

Kulislerde dolaşan bildiriyi Sabah yazarı Mahmut Övür, "İyi Partili Ülkücülerin isyanı" başlıklı yazısına taşıdı.

Parti içinde "çete" iddiası

Parti içinde "çete" olduğu iddiasında bulunulan bildiride suçlanan isimleri sıralayan Övür, sorular yönelterek yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Müdür olan Ersagun Yücel ismi ön plana çıkıyor.

Onlar iddia ediyorlar ama ben soru olarak seslendireyim.
Merak edilen şu: İstanbul birinci bölgede Nimet Özdemir, İyi Parti'ye kısa süre önce katılan Verdin Miroğlu, ikinci bölgede Salim Ensarioğlu, ve CHP'li Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, üçüncü bölgede Seyithan İzsiz ve İmamoğlu'nun hemşerisi Şükrü Kuleyin o sıralara özel torpille mi yazıldı?

Benzer iddialar Adana ve Şanlıurfa'da da gündeme geldi. Hatta Şanlıurfa'da İl Başkanı Fedai Çakmaklı ile Ahmet Bucak yapılan listeye kızarak adaylıktan çekildi.
İyi Partili ülkücüler, Ahmet Ersagun Yücel ve Berna Sukas'ın CHP listelerinde seçilecek yerlere konulmalarını da "şeytani" bir kurgu olarak niteliyor."

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

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