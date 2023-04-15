BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Munzur Vadisi'nde yeşeren otlarla beslenen bozayı kamerada

Munzur Vadisi'nde yeşeren otlarla beslenen bozayı kamerada

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda karnını yeşeren otlarla doyurmaya çalışan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube çalışanı Engin Benli tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Abone ol

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda karnını yeşeren otlarla doyurmaya çalışan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube çalışanı Engin Benli tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Kış uykusundan uyandığı için son derece zayıf olduğu görülen bozayı, bir süre otlarla karnını doyurduktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakın kullanmayın! Elektronik sigara beynin merkezini bozuyor
Sakın kullanmayın! Elektronik sigara beynin merkezini bozuyor
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yarı finalde
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yarı finalde
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Uyuşturucu olduğunu bilmiyormuş! Otomobilin kapı boşluğunda 7 kilo 355 gram eroin yakalandı
Uyuşturucu olduğunu bilmiyormuş! Otomobilin kapı boşluğunda 7 kilo 355 gram eroin yakalandı
SGK taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılacak
SGK taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılacak
Güncel akaryakıt fiyatları 15 Nisan 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?
Güncel akaryakıt fiyatları 15 Nisan 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?
Ebeveynler dikkat! Ara tatilde çocuklara teknoloji uyarısı
Ebeveynler dikkat! Ara tatilde çocuklara teknoloji uyarısı
Kolonları çatlayan ve kayan binanın yıkımı tamamlandı
Kolonları çatlayan ve kayan binanın yıkımı tamamlandı
Metropoll nisan ayı anket sonuçları açıklandı! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?
Metropoll nisan ayı anket sonuçları açıklandı! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?
Altın çok kazandıracak yeni rakamı duyan şoke oluyor! Gram altın bakın ne kadar olacak
Altın çok kazandıracak yeni rakamı duyan şoke oluyor! Gram altın bakın ne kadar olacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE uzaya fırlatıldı! 5 yıl boyunca görev yapacak...
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE uzaya fırlatıldı! 5 yıl boyunca görev yapacak...
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı