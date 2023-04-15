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Uyuşturucu olduğunu bilmiyormuş! Otomobilin kapı boşluğunda 7 kilo 355 gram eroin yakalandı

Uyuşturucu olduğunu bilmiyormuş! Otomobilin kapı boşluğunda 7 kilo 355 gram eroin yakalandı

ADANA'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin kapı boşluğunda 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi.

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Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin ifadesinde 'Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum' dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, doğu kentlerinden gelen bir otomobili şüphe üzerine İncirlik bölgesindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde narkotik köpeği Uzi ile yaptığı arama sonucu kapıların boşluklarına gizlenmiş paketler halinde toplam 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İdris T. gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki ifadesinde “Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli İdris T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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