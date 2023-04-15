Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE uzaya fırlatıldı! 5 yıl boyunca görev yapacak...

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, üç ertelemenin ardından SpaceX'in Falcon roketiyle uzaya fırlatıldı. Bu fırlatmayla uzay yolculuğunda yerli uydumuzla ilk adım da atılmış oldu. 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Öte yandan tarihi anlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıklama yaptı.

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Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.

Fırlatma operasyonunun bugün saat 09.47'de yapılması planlandı ve beklenen anın gelmesiyle roket nihayet fırlatıldı ve İMECE'nin uzay yolculuğu da başladı.

'İmece Türkiye Yüzyılı'nın Habercisi Olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerli ve Milli Uydumuz İMECE'nin uzaya fırlatılmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan 'Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İMECE yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Türkiye'ye önemli stratejiler kazandırcak bu uydunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli Teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Rekabetin sadece dünyada değil uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Pek çok ülke uzay alanına yatırım yapıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programını ilave ederek yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görevini tamamladı. Bugün de İMECE uydumuzu uzaya yolcu ettik. İMECE uydumuzu her şeyiyle kendimiz yaptık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Sadece Türkiye üzerinden değil, dünyanın herhangi bir yerinden görüntü alabilecek.' ifadelerini kullandı.

5 yıl görev yapacak

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

Türkiye'de ilk kez üretildi

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi.

Bakan Akar: Gerçekten bu bizim için çok duygulu bir an

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırlatma öncesi yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Geldiğimiz nokta önemli ama çok daha ilerilere gideceğimize inanıyoruz. Bu konuda artık son derece yetkinleştiğimizi görüyoruz. Uzayda da artık barışçıl amaçlar için olacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bu bir zincir zincirin halkaları var. Bu gelişimle birlikte Türkiye Yüzyılı halkalarından bir tanesini daha koymuş olacağız. Gerçekten bu bizim için çok duygulu bir an. Şimdi kendi emekçilerimizin yaptığı ile büyük bir gurur duyuyoruz. Bu uydunun Türkiye’ye hayırlı olmasını talep ediyoruz."