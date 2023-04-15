Bülent Arınç'tan HÜDAPAR’a destek Ali Babacan’a tepki

AK Parti Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç sorunları çözecek tek partinin AK Parti olduğunu söyledi. HÜDAPAR’ın gerçek vatanseverler tarafından kurulduğunu ve eleştirileri hak etmediğini belirten Arınç, Babacan’ın da söylemlerini eleştirerek tepki gösterdi.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni’ Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene oğlu da Manisa’dan milletvekili adayı olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın il başkanları, AK Parti’li belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

HÜDAPAR'a destek

Konuşmasında Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDAPAR’a karşı eleştirilerde bulunanlara tepki gösteren eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Bülent Arınç, “HÜDAPAR’ın genel başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eksi dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi'ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın onlar bu memleketin tertemiz vatansever evlatlarıdır.” dedi.

Abdülhamid'e değil Fatih Sultan Mehmet'e benziyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdülhamid’in birbirine benzetilmesi hakkında da konuşan Arınç şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyiyle Albülhamid’e benzetmek yanlış olabilir. O çok kudretli liyakatli bir hükümdardı. Başına gelenleri biliyoruz, yakın tarih okuyalar bilirler. Hangi düşmanlarla içeride dışarıda mücadele ettiğini biliriz ama Allah sonunu birbirine benzetmesin. O yüzden Tayyip Bey’i Bir Fatih Sultan Mehmet’e benzetmek başarılarıyla çok daha doğru olur.”

"Ona buna kızarak yoldan çıkılmaz"

"Biz başka bir yere gidemeyiz." diyerek konuşmasına devam eden Arınç, "Başka diyarlarda bulunamayız. AK Parti bizim evimiz, AK Parti bizim memleketimiz, AK Parti bizim inancımız ve davamız. Bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa o parti yaptı. Ona buna kızarak yoldan çıkmamız mümkün değil. Biz vefalı ve sadakatli olmaya mecburuz. O yüzden geliyorum AK Parti toplantısında konuşuyorum. Onlar gittiler. Gittiler ne oldu. Yüzde 1’leri bile bulamazken birilerinin ittifaklarına dahil oldular. Şimdi oralarda birkaç milletvekili çıkarmak için çalışıyorlar. Biz 373 milletvekili görmüş bir parti iken şimdi sadece ‘7 milletvekilim olsun’, ‘5 milletvekilim olsun’ demenin hiçbir alemi yok. Yanlış yaptıklarını baştan beri söylüyorum. Onlarla eskiden birlikte çalıştık. ‘Türkiye’de en başarılı ekonomi işini ben yaptım. Türkiye benim yüzümden bu başarıyı kazandı’ diyen birisine ben aynı hükümette 7 sene hükümet sözcülüğü yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış biri olarak şunu söylüyorum: Sen o kabinede sadece bakandın. Başımızda bir başbakan vardı ve bütün işleri o yaptı. Ben şahidim. Ben hükümet sözcüsü olarak yanında oturuyorum ve her şeyi not alıyorum. Çıkınca Bakanlar Kurulu açıklaması yapmam gerekiyor. Onun ‘evet’ demediği hiçbir şey yapılmamıştır. Onun ‘hayır’ dediği bir şey belki 6 ay, belki 8 ay sonra ısrar üzerine bir şekilde yapılmıştır. Ben şahidiyim. İşte ‘Paradan sıfır attım, onu yaptım, bunu tuttum’ da falan, kardeşim Tayyip Bey söylemese sen yapamazdın. O istemese yapamazdın. Sen iyi bir yönetici olmuşsundur, beraber çalıştığın arkadaşlardan istifade etmişsindir. Bunların hepsini kabul ediyorum ama bu ifadelerle karşımıza çıkma. O yüzden ana gövdeden ayrılan, kökten ayrılanların geleceği yoktur." dedi.