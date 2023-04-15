Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında Adana Totemcard Adasokağı şampiyon oldu

Kastamonu’da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Finalde, Adana Totemcard Adasokağı ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma kulüpleri karşı karşıya geldi. Rakibini 33-27 yenen Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü şampiyon oldu.

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10-14 Nisan 2023 tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Depremden etkilenen Adana ve Elazığ temsilcileri finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 33-27 yenen Adana şampiyonluğu göğüsledi.

Kastamonu’da 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Atatürk Spor Salonu ile Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara Türkiye’nin 15 şehrinden 15 spor kulübü katıldı. Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasının final maçında, Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü karşılaştı. Karşılaşmayı 33-27 kazanan Adana temsilcisi, şampiyonluğa ulaşırken, turnuvada Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü de üçüncü tamamladı. Karşılaşmaların ardından takımlara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü Antrenörü Nesimi Dağdoğan, “Ülkemizin yaşandığı deprem felaketinden bizde bir nebze etkilenen illerden bir tanesiyiz. Sporcularımızla uzun süredir antrenman yapamıyorduk. 2,5 aydır antrenmansızız. Bu turnuvaya katılmak istiyorduk. Çünkü yıldız milli takımında oynayan oyuncularımız vardı. Onların bir şekilde bu işe devam edebilmesi gerekiyordu. Bu yüzden turnuvaya katıldık. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu turnuvada şampiyonluk hedefliyorduk. Geçen yılda yıldızlar Türkiye şampiyonuyduk. Yeni şampiyonluğumuz şehrimize armağan olsun” dedi.

Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü oyuncusu Buket Seven ise, “Galibiyet aldık. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim. Birinci olduk çok mutluyuz. Bunu bekliyorduk. Türkiye'mize ve Adana'mıza armağan olsun” diye konuştu.