İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle dondurulmuş gıdalara talep arttı

İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle mikrodalga ve fırınlarda ısıtılan hazır gıdalara talep artıyor.

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Perakende alışveriş firmaları özellikle dondurulmuş yemeklerin tüketiminde büyük artış olduğunu aktarıyor.

Dondurulmuş tavuk, hazır yemekler, pizza ve patates kızartması en çok tercih edilen ürünler.

BBC’yen konuşan üç çocuk annesi Laura Tedder, mutfak faturasını düşürmek için dondurulmuş gıdaya yöneldiğini söylüyor ve “Taze gıdayı karşılayamıyoruz” diyor.

İngiliz Perakendeciler Birliği, tüketicilerin tasarruf amaçlı olarak bu tercihleri yaptığını açıkladı.

Waitrose, Marks and Spencer ve Iceland gibi perakende devleri, özellikle dondurulmuş yemeklere büyük talep olduğunu kaydediyor.

Bedfordshire’da yaşayan üç çocuk annesi Tedder, “Doyurmak zorunda olduğunuz bu kadar çocuk olunca, zorlanıyoruz” diyor.

Tedder geçmişte "daha besleyici olduğuna inandığı" için taze gıdaları tercih ettiğini ancak artan masrafların bu tercihi değiştirdiğini söylüyor.

İngiltere’de enerji fiyatları son dönemde hızla arttı.

Ülkede yıllık enflasyon yüzde 10,4'e yükseldi.

Birçok aile, faizlerin artmasının ardından evlerinin artan konut kredisi ödemelerini karşılamakta da zorlanıyor.