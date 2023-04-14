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Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u farklı mağlup etti

Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u farklı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. 

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Doğukan, 39. dakikada Ndao ve 85. dakikada Bertuğ kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 21. dakikada Ahmed Hassan attı. 

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 32'ye yükseltirken Alanyaspor, 32 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Alanyaspor 10 kişi kaldı

Alanyasporlu Umut Güneş karşılaşmanın 82. dakikasında kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Fraport TAV Antalyaspor: 3 - Corendon Alanyaspor: 1

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Güray Vural (Dk. 90 Cemali Sertel), Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fernando, Ufuk Akyol (Dk. 90 Erdal Rakip), Doğukan Sinik (Dk. 67 Ghacha), Larsson, Ndao (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Wright

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 77 Zinedine Ferhat), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Doumbia (Dk. 75 Lusamba), Fatih Aksoy (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan (Dk. 90 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 21 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 39 Ndao, Dk. 85 Bertuğ Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Doğukan Sinik, Dk. 23 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Cavaleiro, Dk. 73 Doumbia (Corendon Alanyaspor)

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