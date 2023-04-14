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Galatasaray - Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk edecek.Abone ol
Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY 2-0 KAYSERİSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.
STAT: Nef
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 20:30
YAYIN: beIN Sports 1