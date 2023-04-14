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Hastanede feci olay! Sırası gelmeden doktorun odasına girip kapıyı kilitledi ve...

Hastanede feci olay! Sırası gelmeden doktorun odasına girip kapıyı kilitledi ve...

MERSiN’de Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun, hasta tarafından darp edildiği iddia edildi.Saldırgan hastanın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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Alınan bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen bir kadına, randevusuz olmasına rağmen doktor tarafından randevu verildi.

Daha sırası gelmeden Psikiyatri Uzmanı Dr. N.Y.’nin odasına giren kadın hasta, kapıyı içeriden kilitleyip, doktoru darp etmeye başladı. Hastanın elinden zor kurtulan kadın doktor ise acil servisteki tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

Saldırgan hastanın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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