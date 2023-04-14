BIST 5.120
DOLAR 19,37
EURO 21,37
ALTIN 1.259,13
HABER /  SPOR

Potada İzmir derbisi. Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor karşısına çıkıyor

Potada İzmir derbisi. Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor karşısına çıkıyor

Basketbol Süper Ligi’nde 25. hafta Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak İzmir derbisine sahne olacak.

Abone ol

Pınar Karşıyaka, ligde ilk iki şansını devam ettirmek için galibiyet isterken, Aliağa Petkimspor ise düşme hattından uzaklaşmak için hata yapmak istemiyor.

Basketbol Süper Ligi 25. hafta müsabakasında Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka, yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 15.30’da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki son iki maçında Y.Merkezefendi ve Efes’i yenmişti. Aliağa ise ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kaf-Kaf, ligdeki ilk iki şansını devam ettirmek isterken, Aliağa Petkimspor ise düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Nursema'nın kıyafetleri nereden, hangi marka? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm kıyafetleri
Nursema'nın kıyafetleri nereden, hangi marka? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm kıyafetleri
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Cübbeli Ahmet Hoca 'Haklı çıkmaktan usandım' dedi! Saadet Partisi'ni desteklemek İslam dini için tehlikeli...
Cübbeli Ahmet Hoca 'Haklı çıkmaktan usandım' dedi! Saadet Partisi'ni desteklemek İslam dini için tehlikeli...
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede
Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik direktör
Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik direktör
Teknopark İstanbul’dan finans teknolojileri için kuluçka merkezi "Cube Ümraniye"
Teknopark İstanbul’dan finans teknolojileri için kuluçka merkezi "Cube Ümraniye"
Fatih Altaylı'dan olay Muharrem İnce yazısı: Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçecek
Fatih Altaylı'dan olay Muharrem İnce yazısı: Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçecek
‘Ecevit’in kemiklerini sızlattılar’ dedi, partiden istifa etti
‘Ecevit’in kemiklerini sızlattılar’ dedi, partiden istifa etti
Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi
Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi