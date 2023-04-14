Cübbeli Ahmet Hoca 'Haklı çıkmaktan usandım' dedi! Saadet Partisi'ni desteklemek İslam dini için tehlikeli...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını İran istedi. Saadet Partisi yönetimi de İrancı olduğu için destekliyor" iddiasında bulunmuştu. Bugün ortaya çıkan bir haber sonrası Cübbeli Ahmet, "Öngörülerimin doğru çıkmasından usandım!" deyip Saadet Partisi'ne yüklendi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand'ın iftar davetine katıldı. Yeni Şafak, Karamollaoğlu’na “Kılıçdaroğlu’nu desteklemeniz çok önemli” diyen Farazmand’ın “Seçimlerden sonra beklentimiz Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını geri çekmesi” dediği iddiasını haberleştirdi. İşte bu haber, Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü isyan ettirdi. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama...

Öngörülerimin doğru çıkmasından usandım!

- 37 gün evvel Saadet’in Kılıçdaroğlu’nu aday yaptırma gayretinin İran kaynaklı olduğunu söylemiştim. Bazıları abartılı bulmuştu. Halbuki bütün mesele Türk askerinin Suriye’den çekilip orada İran’ın da arka planda birlikte olduğu Tel Aviv hükümetinin bir Siyonistan kurma gayretidir.

Bu kafa seçimi kazanırsa...

- Allah şerlerinden muhâfaza eylesin ve bu kafanın seçimi kazanması hâlinde devletimizin ne kadar zarar zevâle uğrayacağını bu milletin anlamasını nasîb eylesin.

- Amerikan uşağı Marksist-Leninist Pkk ve Pyd’nin Suriye’deki birçok bölgeyi işgal etmesine ses çıkarmayan İran Şîâ’sı Ehli Sünnet olan Müslüman Türk askerini tehdit olarak görüyor. Halbuki Türk askeri orada insanların güvenliğini ve huzûrunu temin eden tek unsurdur.

İran'ı İslam cumhuriyeti görene şaşılır

- Artık her şey açıkça ortaya çıkmışken hâlâ İran’ı İslam Cumhuriyeti olarak görenlere şaşılır! 100 binden fazla Sahâbe’nin hepsine kâfir diyen, Ebû Bekr ve Ömer Efendilerimize bedduâ okuyan, Âişe annemize iftirâ eden, Kur‘ân’ımıza eksik diyen, namazı üçe indiren ve Muharrem ayı dışında Ramazân-ı Şerîf diye bir kutsalı olmayan İran Şîâ’sının Müslüman Türk askerinden rahatsız olması yadırganacak bir şey değildir.

İran'la bizim dinimiz bir değil

- Çünkü onlarla bizim dînimiz bir değildir. Şaşılacak en mühim şey ise “Millî Görüş” adını istismâr eden Saadetçilerin saadetsizliği ve Türk askerine düşman olan bu rejimle kurdukları sıkı ilişkidir.

Saadeti desteklemek dinimiz için tehlikeli...

- Artık Saadeti ve onun içinde bulunduğu hizibleri desteklemenin dînimiz ve vatanımız için ne büyük tehlikeler arz edeceğini düşünmeden rey verenlerin dünyâda ve âhirette ne büyük hüsrâna düşecekleri îzâha muhtâc değildir. Yüce Rabbimiz bu bâtılları tanıma husûsunda necib milletimize ferâset ihsân eylesin. Âmîn!