Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik direktör

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da Teknik Direktör Rudi Garcia’nın görevden alınmasının ardından Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic’in gündeme geldiği belirtildi.

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Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’da Teknik Direktör Rudi Garcia’nın görevden ayrılmasının ardından takım başına geçecek isimler gündeme gelmeye başladı. Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr için Türk çalıştırıcı Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic’in isimlerinin konuşulduğu ifade edildi.

İsmi geçen teknik adamların Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına da geçebileceği yazılırken, söz konusu isimlerin takımlarıyla sözleşmelerinin devam etmesinden dolayı yüklü bir bonservis ödenerek transfer edileceği de aktarıldı.

Trabzonspor'dan da teklif gitti deniyor

Öte yandan Kenya Milli Takımı’nın başında iyi bir çıkışa imza atan Teknik Direktör Engin Fırat'ın ise Türkiye’den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif almasına rağmen yurt dışındaki görevini sürdürmek istediği belirtildi.