Baharın ortasında kar sürprizi yaşanacak! Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli açıkladı

"Şu anki tabloda ayın son 3'te 1'lik kısmında iyi bir sıcak gelse bile zaten ancak normalleri yakalayacağız. Çünkü bu dönemin normali İstanbul için örnek veriyorum; bu dönemdeki normali 17 derece, bakın günlerdir 10 derece. Normalin 10 derece de altına inebilir, 15 derece de üstüne çıkabilir. Biz sürekli bunu yaşayınca mevsim değişiyor. Yani nisan bahar aylarından çıkıp kış mevsimlerinden bir aya dönmüş oluyor.