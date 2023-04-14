‘Ecevit’in kemiklerini sızlattılar’ dedi, partiden istifa etti

Cumhur İttifakından milletvekili adayı olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve bazı genel merkez yöneticilerine tepki gösteren DSP Denizli İl Başkanı Yaşar Kayrakçı istifa etti. Kayrakçı, “Bülent Ecevit’in kemiklerini sızlattılar” dedi.

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Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklaması ve genel başkan Önder Aksakal ile birlikte bazı genel merkez yöneticilerinin ittifak listelerinden milletvekili adayı olması Denizli'de 4 yıldır DSP İl Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Kayrakçı'nın tepkisini çekti.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Kayrakçı; “Rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit'in kemiklerini sızlattılar” diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK VERECEĞİZ"

İstifa dilekçesini PTT aracılığı ile genel merkeze gönderdiğini dile getiren Kayrakçı; “DSP'liler Cumhur İttifakı'na destek vermeyecektir. Bizler Millet İttifakı'na destek vereceğiz. Koltuk uğruna partimizi ne hale getirdiler.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın ne merhum Ecevit umurunda ne de Atatürk. Koca partiyi üç kişi pazarlamaya kalkmış. Bülent Ecevit bugün yaşamış olsaydı desteğini CHP'ye verirdi. DSP'liler Cumhur İttifakı'na destek vermeyecektir. Ülkemiz çok zor bir seçimden geçecek. Bu sıradan bir seçim değil. Bunun için tüm desteğimizi Millet İttifakı'na vereceğiz” diye konuştu.

"ESKİ BAŞKANLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ"

Denizli'de önceki dönemlerde il başkanlığı yapan Özkan Fidan, Mustafa Değirmenci, Sevgi Küpelioğlu, Ali Coşkun ve Şeref Hazer ile il ve ilçe yönetimlerinde görev yapan çok sayıda partili sosyal medyadan yayınladıkları ortak bildiride; “Her nasılsa bugün parti üst yönetiminde bulunan üç beş kişinin siyasal gelgitlerini anlamakta güçlük çekmiyoruz. Örgütün sesine, görüşüne aldırmadan, sadece koltuk hevesinin büyüsüne kapılarak bir ittifaka katılım kararına asla katılmıyoruz, Şiddetle ve hiddetle kınıyoruz. Bu karar DSP tabanını uyandırmıştır. Seçimlerde de bu duruşumuzu sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.