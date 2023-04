CHP'li eski vekil, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra adaylıktan çekildi

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, CHP'de ön seçim yapılmaması sonrasında Elazığ’dan bağımsız milletvekili adayı olmuştu. CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Özcan, CHP lehine çekilme kararı aldı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilli seçimlerinde Elazığ'dan bağımsız aday olan 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Adıyaman'da yapmış olduğu görüşme sonrasından bağımsız milletvekili adayı olmaktan vazgeçti.

Özcan, “Ben parti terbiyesi ve kültürüyle büyümüş bunu içselleştirmiş bir adamım atanmaya her zaman karşıyım ama bu dönem o dönem değil bu dönem başka bir dönem” diyerek 14 Mayıs'ın önemine vurgu yaptı.

"Önce kendi içimizde birleşeceğiz"

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Elazığ'a geldiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi: “Bir birlikteliği pekiştireceğiz öncelikle bu konuda fedakarlık eden bu birliktelikte öncülük eden Ali Özcan abiye çok teşekkür ediyorum. Bizim bir sloganımız var ‘birleşe birleşe kazanacağız.' Önce kendi içimizde bütünleşeceğiz ki bu birleşe birleşe kazanma ittifak yaptığımız siyasi partilere baktığımız zaman Türkiye'nin huzurunu barışını geleceğini güvence altına alan bir birleşme.

Türkiye'nin geleceği için barış, kardeşlik, dostluk için bir aradayız. Parti içerisinde bu birlikteliği sağlamak bizim için çok kıymetli. Elazığ partimiz için önemli ama bir önemi daha var; 13. Cumhurbaşkanımızın hayata atıldığı, okuduğu bir il. O nedenle çok daha fazla önemli bir Elazığ. Elazığ'ın da bu önemin farkında olduğunu düşünüyorum.

Bugün bu birlikteliğe katkısı olan başta Ali Özcan olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Malatya, Elazığ gibi tüm bölge olarak millet ittifakına güç vereceğiz ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız hepimizin kardeşi, büyüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız.

Önümüzde çok önemli bir seçimin olduğunu ve var olma ile yok olma dönemiyle karşı karşıya kalındığı bir sürecin yaşandığını belirten 26.Dönem Elazığ Milletvekili Ali Özcan, “Tek adam rejiminden tekrar bizim karar organı olabileceğimiz, kendimizi yöneteceğimiz parlamenter rejime geçiş dönemidir. Bunun için bu önemli seçimde en önemli olan şunu vurgulamak istiyorum; ‘biz bu seçimde iktidar olacağız’ diye düşünceniz olmasın. Biz bu seçimde Cumhurbaşkanı’nı seçeceğiz. Belki geçen dönemden biraz az belki geçen dönemde biraz daha fazla CHP'de milletvekili olacak ama millet ittifakından çıkacak milletvekili sayısı çok çok önemlidir. Bir kere 300'ü geçeceğiz ama hedefimiz 360'ı geçmek.

"Kılıçdaroğlu'nun her türlü yetkiye sahip olacağı bir 360'ı gerçekleştirmek lazım"

-360 bizi Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun her türlü yetkiye sahip olacağı bir 360'ı gerçekleştirmek lazım. Bunu Hakkâri'den Edirne'ye, Elazığ'dan Samsun'a kadar her yerde böyle düşünmemiz lazım. Onun için hepimize görev düşüyor. Hepimiz bu sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor. İnsanlar yoksullaştı, orta direk diye bir şey kalmadı, Türkiye her konuda perişan durumda. Elbette bu halk kendi inisiyatifini kullanacak.

Kılıçdaroğlu demiş: Bu dönem önemli bir dönem ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğiyle alakalı bir dönem

-Sayın Genel Başkanımız bizi çağırdı ‘bu dönem önemli bir dönem ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğiyle alakalı bir dönem' dedi. Sayın Genel Başkanımızın da aday çalışmaları sırasında çekmiş olduğu sıkıntı hepimiz biliyoruz. Gün birleşme günüdür, birleşe birleşe, vuruşa vuruşa göğüs göğüsse mücadele etme günüdür. Bunu da Elazığ'da biz göstermek zorundayız. Ben parti terbiyesi ve kültürüyle büyümüş bunu içselleştirmiş bir adamım atanmaya her zaman karşıyım ama bu dönem o dönem değil bu dönem başka bir dönem. Ama size söz veriyorum gelecek dönem bizim partimizde atamayla kimse ne burada ne de başka bir yerde aday olamayacak. Ön seçim isteyeceğim ve bunu sonuna kadar savunacağım.

-Yani sizler milletvekili seçeceksiniz halkın iradesiyle seçilen milletvekili atamayla seçilen milletvekilinden daha önemlidir. Ama bunun aksini Gürsel Erol kardeşim gayet güzel burada ispat etmiştir. Çok güzel Elazığ milletvekilliği yapmış. Dolayısıyla biz parti kültürüyle partinin yetiştirdiği ve partinin emeğiyle her türlü makamı görmüş insanlarız, dolayısıyla partinin terbiyesine ve kültürüne aykırı hareket edemeyiz” ifadelerini kullandı.